Вашингтон поддерживает политику "открытых дверей", однако в Пентагоне напомнили о главном условии для вступления в НАТО

В Пентагоне было озвучено условие вступления Украины в НАТО.

В Пентагоне подчеркнули, что решение о возможном вступлении Украины в НАТО должны принять все страны-участницы блока.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Мы стремимся поддерживать политику "открытых дверей" НАТО, но решение о расширении Альянса должны принимать все страны блока", — сказал он.

Ллойд также отметил, что США сосредоточены на помощи Украине в борьбе против российской агрессии.

"Мы делаем все возможное, чтобы у Украины было то, что ей нужно для успеха. И мы видим действительно хорошие результаты, достигнутые украинскими силами", — подытожил глава Пентагона.

Уже девять государств НАТО поддержали членство Украины в Альянсе.

Президенты Чехии, Эстонии, Румынии, Словакии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории и Польши опубликовали совместное заявление, в котором твердо поддерживают будущее членство Украины в Североатлантическом Альянсе.

Напомним, Алексей Резников сообщил, что украинская армия за последние восемь лет овладела более 300 стандартами НАТО.

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