Вашингтонцы перед посольством России развешивают украинские флаги, а теперь засеяли территорию подсолнухами.

Американцы объединились против российских дипломатов и постоянно оказывают поддержку Украине.

Жители американской столицы выступили против российского посольства. Вашингтонцы выразили свой протест против агрессивной войны Кремля. Собрались на толоке, чтобы вскоре россияне из своих окон видели символы Украины – подсолнухи. И это уже не первая их попытка донести собственную позицию до россиян

Об этом говорится в ТСН.

Любовь жителей американской столицы к "гнезду" российской дипломатии длится не первый год. После убийства путинским режимом российского оппозиционера Бориса Немцова площадь, на которой расположено посольство, переименовали в его честь. А теперь сюда регулярно добавляют украинский колорит.

Бенджамин Виттес – старший научный сотрудник Института Брукингса, недавно с друзьями устроил для российских дипломатов световое шоу – проекцию украинского флага ночью вывели на здание вражеского посольства. Россияне из-за своего забора пол ночи безуспешно пытались ослепить желто-синий флаг прожектором. Впрочем, идея настолько понравилась соседям, что породила новую форму антирсийского протеста. «Когда я это организовывал, ко мне подошли люди, живущие по соседству, и говорят — а не замечательно ли было бы засадить все эти зеленые поляны вокруг российского посольства подсолнухами, чтобы каждый день из окон россияне видели символы украинской национальной идентичности», — говорит Бенджамин.

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Бенджамин в "Твиттере" призвал горожан приходить к посольству с собственным садовым инструментом и семенами. В назначенное время народу собралось столько, что садоводы-любители растянулись далеко за пределы посольства агрессора, а также захватили другую сторону улицы. Сара одна из тех, кто отдал свой газон под общественный цветник, и организовала полив. Соседи, говорит, все единогласно вывесили украинские флаги еще в первые дни войны. Район у них престижный, люди хорошие. Практически все.

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор подвёз несколько мешков почвы и семян. Его украинский коллега Оксана Маркарова помогает с поливом. Говорит, на российских дипломатах ответственности за войну не меньше, чем на генералах. И они об этом должны помнить. «Давайте не забывать, что после Второй мировой войны всех нацистских дипломатов судили точно так же, как нацистов, которые убивали сжигали в газовых камерах и занимались тем, чем занимались. Никто не избежит этой ответственности», — отмечает посол.

"Мы все были в Украине и видели километры подсолнечных полей. Это демонастрация нашей поддержки Украины. И они должны об этом знать", — говорит бывший посол.

Но на самом деле, в Украине бывали не все. Вот, например, Эрик – никогда. Весной он выращивает рассаду на продажу, несколько ящиков подсолнухов подарил общине. «Пошли они на…., как русский корабль и так далее. Молодцы, украинцы. Теперь — это российская подлодка», — говорит мужчина.

Согласно последнему опросу, более 70% американцев считают, что их правительство тем или иным образом должно делать больше для поддержки Украины. Керин – одна из них, новости из Украины разрывают ее сердце. «Мы не можем знать, что правительство делает непублично для поддержки Украины посредством разведки, например. Но так тяжело за всем этим наблюдать и думать, что гораздо больше могло быть сделано. Люди очень страдают. Гораздо больше должно быть сделано», – убеждена она.

Поэтому каждый делает то, что может и умеет. Кто-то на политическом уровне, кто-то сажает цветы. А российские дипломаты на этот раз делали вид, что «их там нет». За высоким забором не было замечено ни души.

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