Васильевка в Запорожской области находится без воды и газа: оккупанты не позволяют ремот

Васильевка в Запорожской области находится без воды и газа: оккупанты не позволяют ремот

Обстрелов в городе нет.

Российские оккупанты не позволяют коммунальщикам провести ремонтные работы в Васильевке.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.

Отмечается, что ситуация в населенном пункте напряженная. Обстрелы по состоянию на 11:30 6 марта приостановлены. Нет воды и газа.

“Оккупанты не пускают коммунальщиков на объекты, нуждающиеся в ремонте. То есть всячески саботируют налаживание жизнедеятельности города”, — говорится в сообщении.