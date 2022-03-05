Васильков – одна из самых горячих точек на Киевщине: как живет город

Люди просят круп, которые сметают с полок

Российские оккупанты постоянно хотят захватить пригород Киева и взять в кольцо столицу. Среди горячих точек сейчас и Васильков. В населенном пункте есть аэродром, поэтому для россиян это важное место и просто ключ к Киеву. Однако наши защитники крепко держат оборону и постоянно отвергают агрессора.

Об этом говорится в ТСН.

Васильков – одна из самых горячих точек в Киевской области. Российские войска постоянно пробуют захватить местный аэродром. Ежедневно – массированные обстрелы. Стреляют россияне ночью, потому что днем просто боятся выйти из тайников, говорят местные. Горячее всего здесь было 26-27 февраля. Оккупанты попали в колледж, жилые дома и нефтебазу.

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Но украинцы – это сила. Пока горела нефтебаза, трое железнодорожников спасали запасы. Этим настоящим героям удалось переместить 15 вагонов с дизельным топливом и 8 вагонов с газом.

За Васильков бьются каждый день и каждый день наши — отбрасывают русские войска. Благодаря этому люди хотя бы ненадолго могут выйти на улицы, чтобы запастись продуктами и медикаментами.

«Ситуация у нас, слава Богу, спокойная, все нормально. Работают супермаркеты, работают аптеки, транспорт по-прежнему не работает, работает больница даже в усиленном режиме. В больнице есть все необходимые лекарства», — заявила мэр Василькова Наталья Баласинович.

Супермаркеты здесь работают всего по несколько часов днем. Привозить продукты в Васильков мало кто хочет, жалуются местные жители. А если продукты и появляются, их просто разгребают с полок.

«Очень быстро все разбирают, не хватает круп, поэтому если кто может привезти, пусть привозит, нет картофеля, нет лука, сахар проблематичный, яйца, овощи – там не огурцы, не помидоры, не перец, а то, что надо», — говорят местные.

С журналистами васильковцы общаются не очень охотно. Сейчас не до разговоров. Люди выбегают на улицы ненадолго и спешат обратно в укрытие. Комендантский час здесь начинается в 5 вечера.

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И это на самом деле небезосновательно. Васильков, как повсюду в стране, защищает, в частности, терроборона. Российские войска тоже это знают и пытаются интегрироваться в ряды защитников. Но наши герои – всегда на страже.

«В батальон территориальной обороны Обуховской был погружен не очень хороший мужчина, мне кажется, диверсант, сейчас со всем этим разбирается прокуратура. Но все ликвидировано, все последствия ликвидированы, все задержаны», – говорит мэр.

Поэтому россиянам сюда нельзя. Вооруженные силы и рядовые украинцы усиленно удерживают оборону. Военные и ТРО уверяют: оккупанты сквозь них не пройдут.