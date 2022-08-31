Ватикан впервые назвал Россию агрессором, а войну против Украины – "святотатством"

В Ватикане подчеркнули, что слова Франциска не следует считать принятием политической позиции.

После того, как Украина раскритиковала Папу Римского, назвавшего погибшую дочь российского пропагандиста "невинной жертвой войны", Ватикан впервые назвал Россию агрессором и осудил вторжение.

Соответствующее заявление обнародовал Ватикан.

"Что касается широкомасштабной войны в Украине, инициированной Российской Федерацией, выступления Святейшего Отца Франциска являются четкими и недвусмысленными, осуждая ее как морально несправедливую, неприемлемую, варварскую, бессмысленную, отвратительную, и святотатство", — говорится в коммюнике.

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Отмечается, что слова Франциска следует считать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и ценности, связанные с ней, а не как принятие политической позиции.

Напомним, Министерство иностранных дел пригласило апостольского нунция в Украине, архиепископа Висвалдаса Кулбокаса из-за того, что накануне Папа Римский Франциск назвал погибшую дочь российского пропагандиста "невинной жертвой войны". Поэтому в МИД выразили разочарование этими словами.

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