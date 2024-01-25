Важная цель на территории России: эксперт указал на объект, который должны уничтожить украинские дроны

Нефтебаза в Новороссийске составляет единое целое с военным российским комплексом Черноморского флота.
После того, как я в ночь на 25 января украинские беспилотники поразили старый нефтеперерабатывающий завод в Туапсе в Краснодарском крае РФ, военный эксперт Роман Свитан указал на еще один объект, который непременно нужно уничтожить.
Об этом он говорил в комментарии "24 канала".
По его словам, важной целью для украинских дронов должен стать новый нефтеперерабатывающий комплекс в Новороссийске.
“Если уже дошли до Туапсе и добрались до Сочи, то, я думаю, что в Новороссийск точно должны прилететь. Новороссийский комплекс должен быть уничтожен”, – подчеркнул Свитан.
Эксперт отметил, что этот объект расположен рядом с черноморской бухтой и составляет единое целое с российским военным комплексом Черноморского флота.
"Я думаю, что нужно просто подождать. Наши специалисты еще разберутся с очередностью уничтожения", – добавил военный эксперт.
Напомним, в Краснодарском крае РФ после атаки беспилотников раздались взрывы и вспыхнул пожар на нефтебазе в Туапсе.
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