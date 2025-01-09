Важная цель: разведчики уничтожили российскую пушечную позицию на Запорожском направлении (видео)

Бойцы спецподразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины выявили российскую пушечную позицию в Запорожской области.

Об этом пишет ГУР МО.

"Для ликвидации враждебной цели разведчики использовали два камикадзе самолетного типа Darts с трехкилограммовыми комбинированными боеприпасами и тремя FPV Babay-Heavy с полуторакилограммовыми кумулятивными выстрелами", — отметили в ведомстве.

Разведчики уничтожили российскую пушечную позицию на Запорожском направлении

Ранее мы писали о том, что впервые в мире безэкипажный морской дрон Magura V5 просто с воды сбил в небе военный вертолет с экипажем! И об этой уникальной операции украинского ГУР мы узнали на этой неделе.

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