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Важная цель: разведчики уничтожили российскую пушечную позицию на Запорожском направлении (видео)

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Важная цель: разведчики уничтожили российскую пушечную позицию на Запорожском направлении (видео)

Перехват украинской разведки / Фото: ГУР Минобороны

Враг понес серьезные потери.

Бойцы спецподразделения "Крылья" департамента активных действий ГУР МО Украины выявили российскую пушечную позицию в Запорожской области.

Об этом пишет ГУР МО.

"Для ликвидации враждебной цели разведчики использовали два камикадзе самолетного типа Darts с трехкилограммовыми комбинированными боеприпасами и тремя FPV Babay-Heavy с полуторакилограммовыми кумулятивными выстрелами", — отметили в ведомстве.

Разведчики уничтожили российскую пушечную позицию на Запорожском направлении

Разведчики уничтожили российскую пушечную позицию на Запорожском направлении

Ранее мы писали о том, что впервые в мире безэкипажный морской   дрон   Magura V5 просто с воды сбил в небе военный вертолет с экипажем! И об этой уникальной операции украинского ГУР мы узнали на этой неделе.

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