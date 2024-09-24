Важная логистическая дорога на Харьковщине под огневым контролем РФ – военный

Главная логистическая дорога в Харьковской области – Боровая – Купянск-Узловой – Купянск – фактически находится под огненным контролем оккупационной армии. На этом участке фронта есть угроза.

Об этом сообщил военнослужащий 77-й бригады ВСУ Виктор Петрович в эфире телеканала "КИЕВ24".

"Есть угроза на этом направлении, возможно, с точки зрения логистики. Враг к этому пути пытается прорваться. На самом деле достаточно сложная ситуация, потому что фактически этот путь уже под огневым контролем. Пытаемся, несмотря на численное преимущество врага, не давать ему сделать каких-то значительных продвижений", — заявил военный.

Ситуация на направлении циклически активная уже длительное время, рассказал Виктор Петрович. Войска РФ значительно превосходят по своему количеству. Кроме того, на этот участок фронта перебросили "вагнеровцев".

По словам военного, оккупанты продолжают давить. В свою очередь, ВСУ периодически отбивают позиции у россиян.

Когда враг занял какую-то позицию, пока не закрепился, пока не наладил логистику, его гораздо легче выбить, чем когда наладит логистику, будет подвоз БК, ротации. На этом этапе его быстро можно поразить теми же FPV-дронами. Очень эффективно просто забрасывать этими дронами, пока не подтащили туда РЭБ. Поэтому да, есть определенные штурмовые действия (со стороны сил обороны, — Ред.), не массированные, но в определенных операциях они присутствуют", — подчеркнул Петрович.

Напомним, издание BILD сообщило, что российские военные впервые применили в Украине китайские бронемашины типа ZFB-05.

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