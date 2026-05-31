Важная защита от РФ: Зеленский сообщил о помощи от партнеров

Украина получила от Германии новую пусковую установку IRIS-T. В то же время страна нуждается в ракетах в системах ПВО.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«На этой неделе есть и веские договоренности со Швецией — новый пакет поддержки, в том числе усиление нашей авиации боевыми самолетами Gripen. Программа PURL — новые взносы в этом году, и поддержка этой инициативы должна продолжаться. Рассчитываем и на США и на европейских партнеров. Именно антибалистическая защита — один из ключевых приоритетов для Украины. Сильная ПВО может дать больше защиты для наших людей и лишить Россию последнего преимущества», — отметил он.

Напомним, Зеленский обратился в США из-за критического дефицита ракет-перехватчиков для систем Patriot, которые являются главным щитом украинских городов от российской баллистики. Ситуация с поставкой этого вооружения значительно усложнилась из-за войны войны на Ближнем Востоке и ограниченных производственных мощностей американского ВПК.

Что известно о зенитном ракетном комплексе ПВО IRIS-T SLM

то зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия, разработанный немецкой компанией Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Кроме того, система обеспечивает всестороннюю защиту (на 360°). Это позволяет одновременно уничтожать несколько целей в течение нескольких минут.

Разработку над комплексом начали в 2007, а завершили в 2014 году.

В компании Diehl Defence отмечают, что системы противовоздушной обороны используются для защиты населения, важных зданий, объектов, а также наземных войск от атак с воздуха.

