Важнейшая локальная цель: израильский военный обозреватель о планах наступления РФ на Часов Яр

Израильский военный обозреватель Давид Шарп говорит, что город Часов Яр в Донецкой области является одной из важнейших точек приложения усилий оккупационной армии РФ. А город Покровск – это более дальновидная цель.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Именно в этом контексте стоит говорить. Есть цели локальные, прямо здесь — какое-то село или какая-нибудь посадка. Часов Яр — важнейшая локальная цель. Но нужно видеть и более амбициозную цель, которую они ставят себе в этом направлении. По сути это захват Часового Яра, выход в Константиновку, а немного со стороны, скажем так, – попытка выйти к Покровску. Если посмотреть на карту и увидеть дорогу, соединяющую Константиновку и Покровск, то я бы сказал, что это их относительно дальновидная цель на этом участке фронта", – отметил эксперт.

Также читайте Офицер ВСУ рассказал о последствиях в случае оккупации Часового Яра

Давид Шарп также прокомментировал, может ли оккупационная армия РФ добиться каких-либо успехов к 9 мая, так называемой "сакральной" дате.

"Я не сторонник считать что-то за датами. Идет война, во время которой Кремль ставит своим Вооруженным силам задачу по захвату территории. Я не знаю, как эти задачи связываются со сроками, но я уверен, что они стоят и без связи с ними... Судя по всему, в ближайшие дни – без связи с 9 мая, но думаю, и после него – будут тяжелые бои. Российская армия попытается воспользоваться возможностями там, где, как они могут видеть и предполагать, что украинская оборона – не стабилизирована. То есть, продвинуться где-то еще больше. Особенно там, где условия разрешают", - говорит израильский военный обозреватель.

По его словам, Часов Яр продолжит оставаться одним из главных пунктов, куда оккупанты будут прилагать усилия.

Напомним, в Генштабе Эстонии оценили, действительно ли РФ может захватить Часов Яр до 9 мая 2024 года.

Читайте также ведущие новости дня: