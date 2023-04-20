Важно для будущего ВВС: американский генерал восхищен тем, как ВСУ применяют дроны в войне

Экс-командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав заявил, что его очень удивило то, как украинские войска ради остановки атак на поле боя породили буквально свои уникальные ВВС из маленьких беспилотников.

Об этом американский генерал рассказал во время дискуссии в Atlantic Council.

Он отметил, что в России "на бумаге" были ВВС с "весомыми возможностями", однако они оказались неэффективны в Украине, ведь не смогли обеспечить поддержку с воздуха для своих войск на земле.

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Бридлав отметил, что Украина вступила в войну с меньшими ВВС и более скромными возможностями, однако ее войска очень разумно этим пользуются. Генерал подчеркнул, что Украина заслуживает значительно лучших Военно-воздушных сил.

"Меня очень сильно удивило то, как по необходимости, из-за необходимости остановить атаку на поле боя, из-за условий в духе Первой мировой войны в стране породили буквально свои уникальные ВВС из маленьких беспилотников, фактически купленных с полок, которые были модифицированы так, чтобы иметь возможность нести оружие. И эти силы оказались очень способны на поле боя", – оценил генерал.

Он добавил, что для россиян стала серьезной проблемой способность украинских дронов летать незамеченными и почти неуслышанными, маневрируя прямо над окопами врага и сбрасывая боеприс точно в эти траншеи: "Стало понятно, что они не могут укрыться от меньших беспилотников".

Бридлав также отметил работу украинских операторов беспилотников, сбрасывающих бомбы "в открытые люки бронетехники". Таким образом, небольшой и дешевый аппарат выводит из строя тяжелую российскую бронетехнику на поле боя.

"Как это будет использовано в будущих конфликтах? Очевидно, мы захотим продолжать поддерживать большие БПЛА, способные собирать важные данные и нести более мощное и более точное вооружение. Но использование возможностей таких меньших БПЛА будет очень важным в будущем наших ВВС", — убежден экс-командующий Объединенных вооруженных сил НАТО.

С мнением Бридлава согласилась научная сотрудница Центра стратегии и безопасности Скоукрофта в Atlantic Council Маргарита Конаева. Она отметила, что слово "необходимость" хорошо описывает силу, побудившую украинских бойцов вести себя изобретательно и учиться использовать гражданские технологии для выполнения задач на поле боя. По мнению Коневой, именно из-за необходимости украинцы так быстро учатся и овладевают новой военной техникой за рубежом и на поле боя.

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Эксперт добавила, что центральную роль в том, как армия воюет и адаптируется к изменяющейся среде на поле боя, играет командование и управление. Россия в этой сфере оказалась неумелой, ведь там нужна соответствующая способность на верху, которая позволит такие изменения.

Напомним, в середине апреля издание The Guardian со ссылкой на трех украинских операторов дронов сообщило, что популярные во время войны беспилотники DJI могут перестать быть эффективным на фронте уже через три-четыре месяца, ведь российские войска научились их глушить.

В марте секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что на вооружении украинской армии могут появиться ударные дроны с дальностью полета более 3000 км.

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