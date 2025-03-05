"Важно только то, сколько врагов будет уничтожено": отец Василия Ратушного пересказал слова сына

В среду, 5 марта, во время прощания с Василием Ратушным в Киеве его отец Тарас выступил с речью. Он рассказал об убеждениях сына, о том, что его волновало больше всего, при этом отметив, что Василий погиб счастливым.

Об этом говорилось во время прощания с 28-летним Василием Ратушным, который погиб в результате удара вражеского FPV-дрона.

Тарас Ратушный отметил, что его старший сын всегда считал, что в будущем имеет значение только количество уничтоженных врагов. Он добавлял, что нужно нанести врагу такие потери, чтобы остановить его продвижение хотя бы на время.

Отец также рассказал, что больше всего погибшего Героя волновали не ранения и контузии.

"Он действительно погиб счастливым, я в этом убежден. Потому что больше всего его волновали не ранения, не контузии, его волновали упущенные шансы, неприложенные усилия и препятствия от якобы своих же бюрократических сил, которые не давали ему реализоваться по полной", — сказал мужчина, который тоже является военным.

И если украинцы не станут сами стеной, за которую никакой враг не пройдет никогда, они исчезнут как нация, добавил военный.

"Занимайте место на "стене", которое освобождается. Не думайте долго", – сказал он.

Василий Ратушный / Фото: facebook.com/svitlana.povalyaeva

Что известно о Василии Ратушном

Василий – старший брат активиста и военного Романа Ратушного, которого не стало в 2022 году.

Василий Ратушный управлял БпЛА в подразделении "Птахи Мадяра" и погиб от вражеского FPV-дрона, который попал прямо в авто.

Киев прощается с Василием Ратушным - погиб от прямого прилета FPV-дрона

С Героем прощались в Михайловском монастыре и на Майдане Незалежности. Оттуда траурный кортеж двинется на Байковое кладбище под любимую песню Василия "Дубе молодий".

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