Поворотное значение в войне: военный эксперт из США оценил последствия подбития крейсера "Москва"

Эксперт подчеркнул, что война не закончится 9 мая.

Подбитие ВСУ крейсера "Москва" имеет важное значение в войне РФ против Украины. Его можно сравнить с отступлением россиян от Киева.

Об этом сказал президент The Jamestown Foundation Гленн Говард, пишет "Укринформ".

"По сути, Украина самостоятельно воюет против россии в Черном море, и делает это замечательно. А (поражение крейсера – ред.) "Москва", если он действительно тонет, имеет монументальное значение", — заметил Говард.

Он отметил, что это – поворотный для Украины момент в войне. Эксперт отметил, что война будет продолжительной и точно не закончится 9 мая.

Напомним, на российском крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар. Это произошло после попадания украинских ракет "Нептун", сообщает официальный Киев. После этого корабль начал тонуть. В то же время россияне утверждают, что якобы на крейсере взорвался боеприпас.

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