Важны не территории: экс-военный США дал советы, как выиграть войну на истощение

В своей статье Алекс Вершинин анализирует готовность НАТО к войне на истощение, но украинцы здесь тоже смогут сделать для себя важные выводы.

Если страны Запада допускают возможность конфликта великих держав, то им следует тщательно взглянуть на свою способность вести длительную войну и соблюдать стратегию, сосредоточенную на истощении, а не на маневрировании.

Такое мнение высказал бывший офицер армии США с более чем десятилетним опытом службы на передовой в Корее, Ираке и Афганистане, военный аналитик Алекс Вершинин в авторской статье для британского Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI).

В войне на истощение главное – не территории

По его словам, войны на истощение требуют собственного "искусства войны" и ведутся с подходом, ориентированным на силу, в отличие от войн маневра, которые "ориентированы на местность".

По мнению эксперта, сторона, признающая изнурительный характер войны и сосредотачивающаяся на уничтожении вражеских сил, а не на получении местности, скорее всего, победит.

"Самый быстрый способ проиграть войну на истощение — сосредоточиться на маневре, тратя ценные ресурсы на ближайшие территориальные цели. Признание того, что войны на истощение имеют свое собственное искусство, жизненно важно для победы в них, не понеся катастрофических потерь", — отмечает аналитик.

Однако Запад не готов к такой войне, считает Вершинин.

"Исторически Запад предпочитал короткое столкновение профессиональных армий, где победитель получает все... Войны на истощение рассматриваются как исключение, то, чего следует избегать любой ценой", — говорит эксперт.

Высококлассное оружие не является решающим фактором

Мнение Вершинина сводится к тому, что в войне на истощение главное не качество, а количество.

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Он привел пример Второй мировой. Немецкие танки были великолепнее и намного лучше, чем советские, но, используя примерно те же производственные ресурсы, Советский Союз поставил восемь Т-34 на каждую немецкую танковую машину.

Кроме того, высококлассное оружие также нуждается в высококлассных войсках. А для их подготовки требуется значительное время, которое недоступно в войне с высоким уровнем истощения.

При больших потерях НАТО не будет резервов

Эксперт отмечает, что в НАТО кадровых военных – офицеров и сержантов – готовят долго и тщательно. Однако это может сыграть злую шутку, когда в случае больших потерь во время масштабного конфликта их просто оперативно некому будет заменить.

"Идея о том, что гражданским лицам можно дать трехмесячные курсы подготовки, сержантские шевроны, а затем ожидать, что они будут работать так же, как семилетний ветеран, является рецептом катастрофы. Только время может создать лидеров, способных выполнять доктрину НАТО, а время – это то, чего не удовлетворяют огромные потребности изнурительной войны", – размышляет аналитик.

Военная доктрина СССР не так уж и плоха?

И в качестве примера Вершинин ставит модель СССР с его системой тотального призыва юношей на срочную службу, которые должны получить элементарные базовые знания о военном деле и в случае глобального конфликта использованы в качестве резерва.

"Постоянная текучесть военнослужащих препятствовала созданию сержантского корпуса западного образца, но создала огромный пул полуподготовленных резервов, доступных во время войны. Отсутствие надежных сержантов создало ориентированную на офицеров модель командования, менее гибкую, чем у НАТО, но более адаптированную к широкомасштабному расширению война", – описывает эксперт преимущества и слабости советской армии.

Какая модель более эффективна – СССР или НАТО

Эффективной моделью Вершинин называет смесь обоих, при которой государство удерживает профессиональную армию среднего размера вместе с массой призывников, доступных для мобилизации.

Еще одни важные исторические параллели

Вершинин вспоминает, что в битве при Вердене в Первой мировой войне немцы попали в собственную ловушку, которую готовили для французов. Они планировали захватить ключевые позиции сразу, спровоцировав французов на кровопролитные контратаки. В то же время битва превратилась в серию дорогих пехотных атак обеих сторон, с артиллерийским огнем.

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От себя добавим, что это очень напоминает попытку украинского контрнаступления на Запорожье, которое имело целью нанесение резкого удара, а превратился в кропопролитную битву на Роботинском плацдарме.

Еще одним важным примером аналитик называет наступление союзников в 1918 году.

"Союзники наступали на широком фронте, тогда как у немцев не было достаточных ресурсов для защиты всей линии. Когда немецкая армия начала отступать, ее невозможно было остановить", – говорит эксперт.

И опять же, в этом контексте, как нам не вспомнить блестящую Харьковскую контрнаступательную операцию ВСУ. Также следует сделать выводы и не допустить, чтобы такую ​​же ошибку совершили украинские войска в случае нового большого наступления РФ, которое прогнозируют некоторые эксперты.

Современная война

Аналитик напоминает, что современная война – "это интегрированная система, включающая разные виды радиоэлектронной борьбы (РЕБ), три основных типа противовоздушной обороны, четыре разных типа артиллерии, бесчисленное количество типов самолетов, ударные и разведывательные беспилотники, строителей и саперов, традиционную пехоту, бронетанковое формирования и, прежде всего, материально-техническое обеспечение.

В качестве примера такой сложности он указывает атаку взвода из 30 солдат. Для этого понадобятся:

системы РЭБ для глушения вражеских беспилотников;

другая система РЭБ для глушения коммуникаций противника, не позволяющая корректировать огонь противника;

третья система РЭБ для глушения систем космической навигации, запрещающая использование высокоточных боеприпасов;

контрбатарейные радары для поражения вражеской артиллерии;

саперы, расчищающие пути сквозь минные поля;

собственные беспилотники, которые обеспечат оперативную разведку и огневую поддержку, если это необходимо. В то же время, эта задача требует значительной тренировки, чтобы избежать сброса боеприпасов на своих;

артиллерия, чтобы обеспечить поддержку как на объекте, так и в тылу врага, нацеливаясь на резервы и подавляя вражескую артиллерию.

Кроме того, важна система ПВО.

"Все эти системы должны работать как интегрированная команда, чтобы поддерживать 30 человек в нескольких машинах, которые атакуют еще 30 человек или менее. Отсутствие координации между этими средствами приведет к неудачным атакам и ужасным потерям, даже не увидев врага", — отмечает эксперт .

По его словам, победа в войне на истощение обеспечивается тщательным планированием, развитием промышленной базы и развитием мобилизационной инфраструктуры в мирное время и еще более тщательным управлением ресурсами в военное время.

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