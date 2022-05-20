"Важный компонент нашей победы": Зеленский поблагодарил за борьбу жителей оккупированных территорий

Президент Владимир Зеленский поблагодарил жителей оккупированных территорий Украины, борющихся с захватчиками. В частности, глава государства отметил протест спасателей Энергодара.

Зеленский подчеркнул, что каждый и каждая должны показывать, что у оккупантов нет никакого права что-то решать на нашей земле.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 20 мая.

"Обязательно сегодня хочу поблагодарить наших людей, которые не прекращают бороться с оккупацией. И особенно тех, кто сейчас на территории, которая временно под контролем России, ее армии. В частности, вышедшие сегодня на протест спасатели в Энергодаре заслуживают поддержки от всех нас. Спасибо вам", – сказал Зеленский.

"Каждая и каждый должен показывать, что у оккупантов нет никакого права что-то решать на нашей земле. Это важный компонент нашей победы", — подчеркнул президент.

Отметим, что в оккупированном Энергодаре Запорожской области пожарная часть вышла на протест после того, как российские войска похитили начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна.

Напомним, по состоянию на 20 мая в Украине деоккупировано уже 1016 населенных пунктов.

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