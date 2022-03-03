Важный шаг в противостоянии агрессии РФ: появилась резолюция Совета Управляющих МАГАТЭ / скриншот с видео

Важный шаг в противостоянии агрессии РФ: появилась резолюция Совета Управляющих МАГАТЭ

Важный шаг в противостоянии агрессии РФ: появилась резолюция Совета Управляющих МАГАТЭ

Резолюция Совета Управляющих МАГАТЭ, осуждающая агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил: "Приветствую резолюцию Совета Управляющих МАГАТЭ, осуждающую агрессию РФ против Украины и требующую от России немедленно прекратить все противоправные действия, угрожающие ядерным объектам Украины. Мир объединен против действий России, которые несут угрозу Украине и всей Европе".