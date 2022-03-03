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Важный шаг в противостоянии агрессии РФ: появилась резолюция Совета Управляющих МАГАТЭ

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Важный шаг в противостоянии агрессии РФ: появилась резолюция Совета Управляющих МАГАТЭ

Важный шаг в противостоянии агрессии РФ: появилась резолюция Совета Управляющих МАГАТЭ / скриншот с видео

Резолюция Совета Управляющих МАГАТЭ, осуждающая агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он отметил: "Приветствую резолюцию Совета Управляющих МАГАТЭ, осуждающую агрессию РФ против Украины и требующую от России немедленно прекратить все противоправные действия, угрожающие ядерным объектам Украины. Мир объединен против действий России, которые несут угрозу Украине и всей Европе".

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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