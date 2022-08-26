"Важный способ поддержки": первые письма от военнопленных прибыли в Украину

При посредничестве Международного Комитета Красного Креста в Украину передали первые письма домой от украинских военнопленных.

Такая переписка пленных предусмотрена соответствующими Женевскими конвенциями.

Об этом сообщили в Минреинтеграции Украины, а также глава ведомства Ирина Верещук.

"По Женевским конвенциям наши военнопленные вправе отправлять и получать письма. Национальное информационное бюро (НИБ) Минреинтеграции начало соответствующую работу по организации переписки наших военнопленных с их родными. На днях в Украину прибыла первая партия писем", – говорится в заве Верещук.

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Она добавила, что сейчас НИБ работает над передачей этих писем родным военнопленных.



"Переписка является важным способом поддерживать наших военнопленных и их родных до момента освобождения из плена. Спасибо Международному Комитету Красного Креста", — отметила министер.

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