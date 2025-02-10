Важный стратегический объект: неизвестные дроны атаковали НПЗ в Краснодарском крае РФ (видео)

Так, неизвестные дроны ударили по Афпинскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Он играет немаловажную роль в обеспечении армии РФ топливом.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

Что известно об Афипском НПЗ

Как сообщил Коваленко, Афипский нефтеперерабатывающий завод – один из ключевых НПЗ России, обладающий мощностью 6,25 млн тонн нефти в год. Он играет стратегическую роль в обеспечении топливом военной техники РФ, в особенности на южном направлении.

"Расположение в Краснодарском крае делает его важным логистическим центром для поставки дизельного горючего и авиационного керосина, используемых армией. Именно поэтому Афипский НПЗ является не только промышленным объектом, но и важным элементом военной инфраструктуры России", — отметил Андрей Коваленко.

Напомним, в Краснодарском крае России в ночь на 5 февраля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Албашнефть". Загорелся резервуар с нефтепродуктами.

Читайте также: