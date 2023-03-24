Вблизи Авдеевки идут ожесточенные бои, у россиян паника: в ВСУ рассказали о ситуации в Донецкой области

У врага нехватка техники и боеприпасов.

Вблизи Авдеевки Донецкой области идут ожесточенные бои. Впрочем, оккупанты чувствуют панику из-за возможного наступления ВСУ, потому что не понимают, где он может начаться.

Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.

По его словам, у врага нехватка техники и боеприпасов, а их морально-психологическое состояние низкое. Чтобы показать свое присутствие, во многих местах на Авдеевском направлении оккупанты располагают так называемые "лжепозиции". Там россияне размещают якобы танки и другую технику, чтобы отвлечь ВСУ.

"Очень много паники, очень боятся нашего контрнаступления. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров", — заявил Дмитрашковский.

Представитель ВСУ отмечает, что на Авдеевском направлении продолжаются бои. За минувшую ночь было семь атак, которые ВСУ отразили. Он также опроверг фейк россиян о якобы захвате населенного пункта Новобахмутовка.

Напомним, с вечера 23 марта и до утра 24-го российские войска атаковали три области Украины управляемыми авиационными бомбами, ракетами и беспилотниками Shahed. Россия ударила по Днепропетровской, Одесской и Сумской областям.

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