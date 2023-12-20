Вблизи Бахмута оккупанты сконцентрировали 80 тысяч личного состава: Коваленко объяснил цели россиян

Военный эксперт отметил, что это наибольшая численность вражеских войск в районе города за все время наступательных действий.
оккупанты давят близ Бахмута, потому что хотят к началу нового года взять западный и юго-западный секторы.
Об этом написал военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в колонке "Канал 24".
Как пояснил Коваленко, западный сектор россиянам нужен для создания плацдарма с дальнейшей перспективой развития наступления на Временный Яр. А юго-западный – для создания буфера безопасности для трассы 0513, оказавшейся под угрозой после освобождения Андреевки и Клещиевки и выхода на левую сторону железной дороги.
"Согласно последним данным, в районе Бахмута оккупанты сконцентрировали 80 тысяч личного состава. Это пиковая цифра присутствия вражеских войск в районе города за все время наступательных действий. Даже в разгар наступления орды "генералиссимуса" Евгения Пригожина такого количества личного состава в районе Бахмута не фиксировалась ", – пишет Коваленко.
В то же время, по словам эксперта, количество не равно качеству.
"Россияне усиливают давление в районе Бахмута. Их цель – выйти на Временный Яр, но они очень беспокоятся за логистическую артерию с Горловкой. В нынешних реалиях, несмотря на количественное преимущество (россияне сосредоточили в районе города почти 50% от группы войск "Юг"), достичь каких-либо переломных результатов враг не может", – объяснил Коваленко.
Ползучее российское наступление не демонстрирует потенциал для стремительного рывка и прорыва нашей обороны. Однако давление очень велико. Чтобы его отражать, необходим соответствующий инструментарий, поступление которого пока зависит, к сожалению, не от нас.
Напомним, на Авдеевском направлении враг понемногу продвигается на полтора – два километра. Но это ему очень дорого стоило, сказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.
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