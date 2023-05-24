Вблизи Бахмута снизилась интенсивность боев: Маляр объяснила, чему радоваться рано

На флангах в пригороде Бахмута за день снизилась интенсивность боев.

Ситуация в Бахмуте остается сложной. Несмотря на то, что активность боев вблизи Бахмута снизилась, враг продолжает пытаться усилиться.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

"В течение дня наблюдается снижение интенсивности боев на флангах в пригороде Бахмута. Но это не значит, что враг слабеет. Напротив – враг пытается усилиться на флангах и делает ставку на артиллерийский огонь, совершая постоянные обстрелы", — рассказала она.

В то же время, украинским военным удается понемногу продвигаться.

"В городе Бахмут снижено количество вражеских штурмовых действий. Враг производит замену подразделений. Наши защитники контролируют некоторую часть района "Самолет" в юго-западной части города", — рассказала о ситуации в городе Маляр.

Напомним, воины ВСУ имеют успехи на флангах вблизи Бахмута. Там им в плен сдаются россияне с интересным прошлым.

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