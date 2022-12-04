Вблизи Бахмута в боях с оккупантами погибли пять добровольцев из Грузии: известно их имена (фото)

Погибшие граждане Грузии в свое время добровольно встали на защиту Украины.

В боях под Бахмутом погибли пять граждан Грузии, добровольно вставшие в защиту Украины от российских оккупантов.

Об этом сообщает посольство Украины в Грузии на своей странице в Facebook.

"Грузинские добровольцы Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия погибли 3 декабря в борьбе с российскими оккупантами под Бахмутом", — говорится в сообщении.

Погибшие грузинские добровольцы / Фото: Посольство Украины в Грузии

Ранее в боях под Бахмутом погиб артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец. Ему было всего 26 лет.

Напомним, парамедик добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры" Орыся до 24 февраля жила гражданской жизнью – училась и параллельно работала в Украинском католическом университете. Но сейчас говорит, что не может быть не на фронте, если у него есть навыки парамедика: "Я думаю, сейчас каждый должен делать то, что он умеет".

Как работают и в каких условиях живут "госпитальеры", что самое тяжелое в войне и что мотивирует – парамедик Орыся рассказала в интервью по этой ссылке.

Откровенную историю "госпитальера" Екатерины Галушки о боли потерь, страхах и вызовах и гендерных стереотипах на войне читайте здесь.

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