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Вблизи Черкасс прогремели взрывы: область под атакой "Шахедов"
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Вблизи Черкасс утром 28 апреля прогремели взрывы. Регион под ударом "Шахедов".
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Повышена опасность. Угроза применения врагом ударных БпЛА. Значительное количество в нашем направлении", - написал глава Черкасской ОВ Игорь Табурец.
Ночью на 30 марта вражеские дроны атаковали Черкасщину. Силами ПВО уничтожен 21 российский БПЛА.