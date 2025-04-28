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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Вблизи Черкасс прогремели взрывы: область под атакой "Шахедов"

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Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
"Шахеды"

"Шахеды" / © ТСН.ua

Вблизи Черкасс утром 28 апреля прогремели взрывы. Регион под ударом "Шахедов".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Повышена опасность. Угроза применения врагом ударных БпЛА. Значительное количество в нашем направлении", - написал глава Черкасской ОВ Игорь Табурец.

Ночью на 30 марта вражеские дроны атаковали Черкасщину. Силами ПВО уничтожен 21 российский БПЛА.

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