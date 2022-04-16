Вблизи Чернигова оккупанты в подвале школы месяц держали в заложниках несколько сотен человек

Десяток стариков умерли от удушья.

Жители села Ягодное, близ Чернигова, а также бежавших в село из города, 25 суток российские оккупанты держали в подвале местной школы. Ими рашисты просто прикрывались. Местных пытали и расстреливали при малейшем сопротивлении, а еще люди просто задыхались из-за нехватки кислорода.

Об этом говорится в ТСН.

Николаю Климчуку досталось полквадратного метра в подвальном спортзале – это самая большая комната. На 72 квадрата – 138 человек, говорит он. Двадцать пять суток подряд – стоя. Ноги набухли, так что через месяц, после освобождения — мужчина едва стянул с себя джинсы. Чтобы не упасть, Николай привязывал себя шарфом к шведской стенке. «Вот я здесь спал, привязанный шарфом, здесь семья с маленьким ребенком ребенку. Алисе 2 месяца уже исполнилось здесь. Еще было 2 пенсионера — деду - 86 и бабушке - 76, они лежачи, я им давал лежать, потому что они бы умерли», — рассказывает Николай Климчук.

В школьный подвал русские солдаты согнали едва ли не всех жителей Ягодного. Село от людей оккупанты зачистили еще в начале марта. «Притащили под дулами автоматов, запугали, что будет большой обстрел, а потом не выпустили и все», — рассказывают местные жители.

Для русской армии гражданские люди в школьном подвале стали идеальным прикрытием. Вокруг вплотную к школе окопы. Там рашисты прятали бронетехнику, из которой обстреливали Чернигов. Однажды 12 часов подряд. А их заложники дневного света иногда не видели сутками. «Невыносимо – крик, визг, плач, воздуха нет... Задыхались бывало, что рассердятся – сутки не выпускали, ходили на ведро», – рассказывает Петр.

Всего в подвал согнали ориентировочно три с половиной сотни человек. Тяжелее всего было тем, кто жил в коридоре, люди сидели на стульях плотно, вплотную друг к другу и те, кто шли по коридору буквально шли по их ногам.

На лудках дверей каждого подвального помещения — карандашом написано количество людей, находившихся в определенной комнате.

Один раз днем оккупанты разрешали своим заложникам подняться на поверхность. За побег угрожали расстрелом. Четырнадцатилетний Сергей Сорокопуд ранен во время обстрелов. «Вышли и начались обстрелы, сразу толпа — 300 человек, не могли все заскочить в подвал и как раз ему попало, осколками, там сухожилие порвано и кожу наращивать», — рассказывает отец мальчика.

Оккупанты, рассказывает мужчина, старшего сына и еще раненая беременная на 6 месяце женщина — переправили в белорусскую больницу. Рашисты везли туда своих раненых солдат. «Это же не в Россию, а в Беларусь, думаю, что вернут», — говорит мужчина.

В подвале, вспоминают заложники, все страдали от нехватки кислорода. Именно от удушья здесь умерло двенадцать жителей Ягодного, главным образом пожилые. Их фамилии и даты смерти односельчане куском древесного углем записывали на стене.

Мужчину и старшую дочь — Викторию Коваленко в этом списке нет. Женщина с младшей Варварой, которой исполнился год — попала в подвал, как россияне уже убили самых дорогих ей людей. Это случилось на блок-посте в соседней Ивановке, когда семья пыталась скрыться из блокадного Чернигова.

«Танк стоял на обочине пустой, мужчина вышел из машины, хотел забрать блок-посты, камни, потому что мы не могли проехать, а в тот момент прозвучал выстрел. Мы начали выходить и дочь старшую сразу, ну если бы она погибла сразу, у машины тело осталось, я с младшей выбежала, побежала на обочину, положила на землю и прикрыла собой просто. Когда вернулась, муж был в машине, он наверняка хотел документы затраты. Он лежал там. Потом машина загорелась и все», – с ужасом вспоминает женщина.

Осколок травмировал и Викторию, но с маленькой Варварой ей удалось скрыться в каком-то здании. Правда следующего дня за ними пришли русские солдаты. «Забрали у меня телефон, сказали мы вас спасем и забрали меня с ребенком и отвезли в тот подвал. Я приехала с перебинтованной головой, мне осколком задело голову и много крови, я обрезала сама себе волосы в том помещении, потому что они все были залиты кровью», — добавляет женщина.

В подвале Виктория с маленькой Варварой пробыла 24 суток. Чтобы хотя бы не потеряться во времени, люди на стене вели календарь.

Российские оккупанты 25 суток держали в подвале школы жителей села Ягодное

Школьный подвал оккупанты закрывали на замок в 7 вечера. Тела умирающих ночью так и лежали рядом с живыми, их на улице выносили с восходом солнца. Складывали в школьной котельной, а уже впоследствии, накопив мертвые тела, россияне разрешали вывозить на кладбище. Своих односельчан люди хоронили практически под обстрелы россиян. «Три могилы, где по три, похоронен во время оккупации без гроба, в одеяле», — рассказывают люди.

В другой братской могиле в лесу рядом со школой были похоронены и родные Виктории Коваленко. Уже после деоккупации села – их перезахоронили. «Когда я вышла и узнала о Буче. Вообще ужаснулась, как там с детьми поступали, я еще подумала потом, как бы это правильно сказать, дочь моя погибла, но я сейчас более-менее держусь, но если бы с ней случилось такое, как в Буче, я не знаю, чтобы со мной было бы, если бы это делали на моих глазах. Я не знаю, кем нужно быть, даже животным назвать мужчину, не подходит это слово», — рассказывает Виктория.

Почти все семьи с детьми после деоккупации уехали из Ягодного. Виктория с Варварой тоже, сейчас они во Львове. О старшей дочери Веронике и муже Петре у женщины остались только воспоминания. Это единственное, что у нее не забрала Россия. От пережитого горя – у Виктории кончились слезы. Держится ради маленькой крохи.

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