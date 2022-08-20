Вблизи четырех населенных пунктов на границе Луганщины и Донбасса идут бои — Гайдай

На фронте по нескольку раз в день россияне наступают одновременно с разных сторон. В настоящее время боевые действия продолжаются вблизи четырех населенных пунктов на границе Луганщины и Донбасса.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вчера (19 августа — Ред.) враг организовывал наступление по этим и другим направлениям, пытался продвинуться на несколько сотен метров, но наши бойцы оказали ему жесткий отпор. Ночью россияне возобновили свои намерения. Украинские защитники держат оборону", — подчеркнул руководитель области.

По его словам, за прошедшие сутки Вооруженные силы отбили семь атак противника на украинском участке фронта, не допустив ни одного прорыва.

Армия оккупантов дважды атаковала с воздуха. Россияне выпустили пять ракет по населенным пунктам и укреплениям украинских защитников. Кроме того, четыре раза в бой шли танковые подразделения. Ствольная и реактивная артиллерия врага не прекращает обстрелы, подчеркнул Гайдай. Только за минувшую ночь россияне 12 раз пытались оказать огневое влияние из этого вооружения.

Напомним, начались 178 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Россияне пытались вести штурмовые действия по нескольким направлениям, но без успеха. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 августа.

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