Вся линия фронта северо-западнее временно захваченного Донецка, теперь вздрагивает из-за мощных разрывов.

Марьинку, фактически граничащую с западными окраинами Донецка, российская артиллерия без преувеличения стирает с лица земли. Вражеские минометно-артиллерийские обстрелы там затихают только когда россияне меняют позиции своих батарей и возобновляют боекомплект. Среди города вражеские снаряды уже фактически уничтожили. Украинские воины держат оборону, и не только отбивают атаки, но и сами мастерски "минусируют" вражескую пехоту и технику. Но "вооруженных тараканов" действительно очень много. Среди всего ада, до сих пор остаются и пытаются выжить немало гражданских жителей.

Об этом говорится в ТСН.

Вся линия фронта северо-западнее временно захваченного Донецка, теперь вздрагивает из-за мощных разрывов.

Марьинка вся в огне, над городом вздымаются огромные тучи черного едкого дыма. Так оккупанты ударили из реактивных систем залпового огня кассетными боеприпасами.

Через мгновение до удара, группа украинских военных машинами как раз отправилась в центр города. «Когда в воздухе идут разрывы, оно такое ощущение, как звезды спускаются с неба, с дымкой такой. И падая, оно поджигает все», – говорит боец.

Смертоносные снаряды десятками еще с воздуха, поджигали и разрушали жилые дома. Те, кто пережил решетскую атаку, утверждают: это был фосфор. Оно же воспламеняется с взаимодействием с кислородом. Его не погасишь, оно горит, горит, без конца горит», – говорят свидетели.

Вокруг ложатся мины, прилетают ракеты и свистят артиллерийские снаряды, а жительница Красногоровки на своем велосипеде не спешит. Елена уверяет, что за более 8 лет войны пережила всякого. «Восемь лет живем здесь, мы уже проходили в 14-15-м. Когда сильнее – когда слабее», – говорит она.

Женщина утверждает, что взгляды местных в очень неоднородной Красногоровке война, совершенно не изменила. Здесь по-прежнему хватает "ватных" симпатиков "русского мира". Но большинство жителей просто не хотят, боятся ли выезжать за пределы городка, даже, чтобы спастись от решетской артиллерии.

«Домы погорели, некуда идти. Дом сложился, как и не было. Ничего не осталось, кроме этого пса», — говорит местная жительница.

Она – Кари! Родилась на Закарпатье и в Марьинку ее привезли, чтобы была любимицей местной девочки. Теперь собаку из рук не выпускает бабушка.

Здесь есть школа и та уже ранена хорошо, но нет учеников. И очередные сутки в Марьинке не принесли никаких изменений. Сейчас белый день и сам центр города в очередной раз обстреливает артиллерия.

Российская артиллерия стирает с лица земли Марьинку, но украинские воины держат оборону

Среди города Марьинки, ныне — сплошная руина. Вся центральная улица — с лавками, ларьками, сооружение полиции и таможни — полностью разрушены. Даже купола церкви не обошло решетское смертоносное железо.

Большинство гражданских, остающиеся во фронтовых городах — практически перебрались жить в подвалы и погреба. Кое-кто, словно бросая вызов реальности, старается максимально придерживаться привычного распорядка. «Когда вот так все летает, то примерно ориентируешься откуда – куда. Поэтому мы копаемся на огородах, годы будут тяжелыми. Стараемся как-нибудь выжить», — говорят местные.

Вот только выживание, под почти непрерывным огнем решительской артиллерии, во фронтовых городках и селах Донетчины, становится все сложнее. «Сейчас противник не соблюдает никаких правил войны. То, что делает с мирным населением — это вообще ужас», — говорит военнослужащий ВСУ.

Высоковероятно, что в ближайшее время ситуация еще больше усложнится. Рашиское помет во главе с кремлевским маньяком, очевидно, готовятся к решающей битве, на Востоке. В таких обстоятельствах, едва ли не единственный шанс — выжить, выехать за пределы "красной зоны". Хотя бы до момента наступления украинской победы.

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