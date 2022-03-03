Вблизи города Олешки Херсонской области в борьбе с оккупантами погиб военный

Вблизи города Олешки Херсонской области в борьбе с оккупантами погиб военный

Солдат – родом из Хмельницкой области.

Вблизи города Олешки Херсонской области погиб военный из Хмельницкой области Владимир Семенюк.

Об этом сообщили в пресс-службе Староконстантиновского городского совета.

"С глубокой грустью сообщаем, что 26 февраля 2022 вблизи города Олешки Херсонской области погиб Семенюк Владимир Русланович. Владимир родился 10 февраля 2001 в селе Губча, окончил местную школу, впоследствии Староконстантиновский профессиональный лицей. После окончания обучения заключил контракт на службу в Вооруженных Украины. Светлая память нашим Героям!" говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в боях под Ахтыркой 1 марта погиб военный с Полтавщины Андрей Цебро. Парню было 22 года.