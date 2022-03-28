Вблизи Изюма продолжаются бои, на Донбассе отбиты 5 атак оккупантов: утренняя сводка Генштаба

Возле Киева россияне пытаются прорвать оборону с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты.

Продолжаются оборонные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка близ Изюма

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ за 28 марта.

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Запорожье

Украинские защитники сдерживают продвижение противника по направлениям Гуляйполя и Запорожья.

Волынь и Сиверщина

На Волынском и Северском направлениях обстановка контролируемая, существенных изменений нет.

Киев

Украинские защитники Киева сдерживают противника, пытающегося прорвать оборону с северо-запада и востока, чтобы взять под контроль ключевые автодороги и населенные пункты.

Юг

На юге основные усилия сил обороны сосредотачиваются на организации обороны городов Кривой Рог, Запорожье и Николаев, содержании определенных участков морского побережья, охране и обороне объектов критической инфраструктуры.

Донбасс

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил за сутки отбиты 5 атак врага. Украинские воины уничтожили 2 танка, боевую машину пехоты и один автомобиль. Также противник понес потери в живой силе. Данные по количеству уточняются.

На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

Воздух

Воздушные Силы Украины за предыдущие сутки уничтожили 4 самолета, 1 вертолет, 2 беспилотника разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных Сил также была задействована для нанесения ударов по определенным наземным целям и объектам оккупантов.

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