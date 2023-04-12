Вблизи Кременной армия РФ атакует ВСУ из термобарической артиллерии — ISW

Российские войска с помощью термобарической артиллерии атакуют позиции украинских военных вблизи Кременной Луганской области.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики сообщают, что по состоянию на 11 апреля российские войска добились успехов в лесной зоне к югу от Кременной в Луганской области. На геолокационных кадрах за 10 апреля видно, как элементы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии с термобарической артиллерией ТОС-1А действуют в 4 км к югу от города.

"Это указывает на то, что они (россияне — Ред.) продвинулись в окружающий лес. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 10 апреля, показывают, что российские войска захватили украинские позиции в лесу чуть более 5 км к югу от Кременной", — говорится в отчете.

Специалисты ISW со ссылкой на Луганскую областную военную администрацию отмечают, что в лесах близ Кременной усилилась боевая активность. Между тем российские микроблоггеры утверждают, что войска РФ заняли несколько новых опорных пунктов к северо-западу от Кременной близ Макеевки (22 км к северо-западу) и в районе балки Журавка. Также российские источники распространяют информацию о том, что в Кременной районе действуют чеченские подразделения "Ахмат" и батальон БАРС.

В свою очередь, украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия к северо-западу от Кременной в районе Макеевки и Краснопоповки (6 км к северо-западу) и к югу от Кременной в районе Белогоровки (10 км к югу) и Спорному.

Напомним, в ISW сообщали, что настолько истощили силы российских наемников ППК "Вагнера", что военное командование РФ вынуждено было перебросить в Бахмут на Донетчине части НДС РФ.

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