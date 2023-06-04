Вблизи Мелитополя БТР оккупантов врезался в гражданский микроавтобус – есть погибший

Во временно оккупированном Мелитопольском районе военные армии РФ на БТР столкнулись с микроавтобусом. Один человек погиб.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

Так, 3 июня, на повороте в село Зрозкове с трассы Мелитополь-Запорожье вражеский БТР врезался в гражданский микроавтобус – один из пассажиров скончался на месте.

А в пятницу, 2 июня, в Мелитополе на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Белякова военный КАМАЗ протаранил гражданский автомобиль.

Также в районе моста на Новый Мелитополь военный УАЗ не справился с управлением и влетел в бордюр.

Напомним, 4 июня во временно оккупированном Мелитополе раздался громкий взрыв. На месте "прилета" виден черный дым.

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