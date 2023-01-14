Вблизи Мелитополя уничтожены несколько пунктов дислокации оккупантов

Также неудачная ночь у россиян была в оккупированных Бердянске и Токмаке.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о нескольких уничтоженных вражеских пунктах дислокации вблизи города в течение суток.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Сегодня в 4 утра прогремели два громких взрыва в Мелитополе, их слышал весь город. Результат этих взрывов — ликвидация очередной рашистской военной базы, которая была сконцентрирована в нижней части города", — отметил он.

Федоров также рассказал, что эта ночь прошла неудачно для оккупантов не только на территории Мелитополя. В Бердянске, в лесополосе, также была ликвидирована группировка россиян. Такая же ситуация произошла на территории временно оккупированного Токмака.

"Поэтому в целом неудачная ночь у рашистов на временно оккупированной Запорожской области, надеемся, что дальше – больше", — подчеркнул мэр Мелитополя.

В пятницу вечером, 13 января, произошел взрыв авто одного из местных топ-гауляйтеров.

"Мы уверены, что зачистку коллаборантов проводят сами оккупанты. Потому что они используют как ненужный этот материал, который соглашается с ними сотрудничать, и понемногу их защищают. Кого-то вывозят с временно оккупированных территорий, чьи-то автомобили подрывают. Но, к сожалению, именно этот гауляйтер успел выбежать из своей машины до взрыва. Но уверен, что точно взрывная волна его догонит", — сказал Федоров.

Напомним, в ночь на 14 января в оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв.

Ситуация в Мелитополе

Оккупанты массово свозят тела своих погибших солдат в местный морг в Мелитополе, он переполнен.

Российские наемники и спецслужбы начали переодеваться в гражданскую одежду в Мелитополе, выдавая себя за местных жителей. Таким образом, кафиры выискивают местных партизан.

Несколько дней назад в городе снова раздавались громкие взрывы. Иван Федоров сообщил о взрывах на МП "Гидромаш" – там кафиры развернули свою военную базу.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что Запорожская область является наиболее вероятным направлением наступления Вооруженных сил Украины.

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