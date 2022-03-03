Вблизи нет военных объектов: российские войска нанесли ракетный удар по центру Чернигова - фото, видео

Вблизи нет военных объектов: российские войска нанесли ракетный удар по центру Чернигова - фото, видео

Информацию о жертвах уточняют.

В четверг, 3 марта, около 12:30 российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

По словам главы ОГА, многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

"Поблизости нет никаких военных объектов. Рядом расположены больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек", — рассказал он.

На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.