Категория
Війна
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Вблизи нет военных объектов: российские войска нанесли ракетный удар по центру Чернигова - фото, видео

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вблизи нет военных объектов: российские войска нанесли ракетный удар по центру Чернигова - фото, видео

Информацию о жертвах уточняют.

В четверг, 3 марта, около 12:30 российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова.

Об этом сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

По словам главы ОГА, многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

"Поблизости нет никаких военных объектов. Рядом расположены больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек", — рассказал он.

На месте работают спасатели. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217 ед,
  • боевых бронированных машин – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
Следующая публикация