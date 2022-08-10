Вблизи Николаева продолжаются тяжелые бои, но военные говорят, что самому городу достается даже больше

Николаев накануне снова был под огнем – утро началось с обстрела «Смерчем», в городе срабатывала противовоздушная оборона.

Тревожные сирены в Николаевской области раздаются по несколько раз в день. Бойцы на линии обороны, которая проходит в десятках километров от Николаева, говорят, часто самому городу достается даже больше, чем переднему краю, рассказывают они ТСН.

Здесь все происходит очень быстро. Никто надолго не задерживается на одном месте, не скапливаются вместе. Но делают исключение, чтобы послушать капеллана. Врач Сергей убеждает, что в этих местах и с этими обстрелами очень сложно оставаться атеистом. «Духовная основа должна быть крепкой. Я к нему обращаюсь», – говорит боец.

Ближе к передовой деревне разрушены фактически дотла, до полномасштабного вторжения здесь жили более тысячи человек, а осталось 23 человека.

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«Бывает мы им хорошо насыпаем, бывает и они нам насыпают, мы отвечаем достойно», — говорит боец Евгений, который показывает, что нет в селе ни одного целого дома.

На соседних позициях начинается обстрел, слышно более 20 взрывов. «Здесь повсюду поля, здесь немного тяжелее: немного тяжелее технике, немного тяжелее артиллерии, но им тоже тяжело, мы привыкли к своей территории», — рассказывают военные.

Боец Виталий говорит, враг очень надоел, не экономит боеприпасы. «У них хаотично выходит, в разные стороны много, может, когда-нибудь у них закончатся эти боеприпасы. Но думаю, все будет хорошо», – убеждает он.

Сергей за обстрелами наблюдает, говорит с журналистами и все время смеется, потому что рассказывает о тех, кого любит. "У меня два сына, тоже воюют – Саша и Денис – один в Харькове, а второго направил где-то во второе место", – говорит мужчина.

Говорит, конечно жене тяжело, кому бы ни было тяжело, когда трое самых родных мужчин на войне. Но дома его ждет внучка, Евочка, есть ради кого воевать.

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