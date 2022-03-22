Вблизи захваченной россиянами ЧАЭС вспыхнули лесные пожары, спасатели не могут ликвидировать огонь

Эксперты выразили обеспокоенность, что ожесточенные бои в этом районе могут еще больше повредить реактор и привести к ядерной катастрофе.
В зоне отчуждения близ Чернобыльской АЭС вспыхнули лесные пожары. Украинские спасатели не могут лидировать огонь из-за захвата электростанции оккупантами.
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в зоне отчуждения Чернобыля с помощью спутниковых снимков, сделанных Европейским космическим агентством, было замечено по меньшей мере семь пожаров. Огонь пылает в пределах 10 км от станции, что особенно опасно.
Как сообщается, пожары, вероятно, возникли из-за агрессивных действий вооруженных сил Российской Федерации. Пока неясно, какие действия могли вызвать пожар. Среди вариантов – обстрелы, поджог или какой-то другой фактор.
Эксперты выразили обеспокоенность, что ожесточенные бои в этом районе могут еще больше повредить реактор и привести к выходу радиоактивного материала.
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