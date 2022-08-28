Вблизи оккупированных Олешек раздались мощные взрывы и слышны звуки детонации: фото, видео

Также на месте пожара местные жители слышат звуки детонации, вероятно, российских боеприпасов.

Об этом сообщают херсонские телеграммы-каналы.

Местные жители сообщают, что слышали звуки взрывов в районе фабрики "Юность" в Олешковском районе Херсонской области. Также взрывы прогремели вблизи моста через реку Конка.

Фото: из соцсетей

По словам местных жителей, после взрывов они слышали звуки детонации.

Пока официальных данных по этим взрывам нет.

Напомним, украинские защитники в Херсонской области обстреляли три пункта управления оккупационной армии. Также Силы обороны уничтожили два российских склада с боеприпасами на юге Украины.

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