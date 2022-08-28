Вблизи оккупированных Олешек раздались мощные взрывы и слышны звуки детонации: фото, видео

Вблизи временно оккупированных Олешек Херсонской области в воскресенье, 28 августа, прогремели мощные взрывы.
Также на месте пожара местные жители слышат звуки детонации, вероятно, российских боеприпасов.
Об этом сообщают херсонские телеграммы-каналы.
Местные жители сообщают, что слышали звуки взрывов в районе фабрики "Юность" в Олешковском районе Херсонской области. Также взрывы прогремели вблизи моста через реку Конка.
По словам местных жителей, после взрывов они слышали звуки детонации.
Пока официальных данных по этим взрывам нет.
Напомним, украинские защитники в Херсонской области обстреляли три пункта управления оккупационной армии. Также Силы обороны уничтожили два российских склада с боеприпасами на юге Украины.
Читайте также:
- "Снова какой-то "хлопок": Гайдай рассказал о взрывах на базе оккупантов в Сватово
- "Ежедневно у них что-нибудь случается": в Мелитополе взорвали одну из крупнейших баз оккупантов
- Взрывы прозвучали во временно оккупированных Мелитополе и Херсоне