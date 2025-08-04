Вблизи Покровска тяжелые бои: военные о ситуации возле города

Покровск. / © ТСН.ua

Реклама

Вблизи Покровска в Донецкой области продолжаются самые тяжелые бои на фронте. Украинские Силы обороны пытаются умерить противника.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает "Укринформ".

"У Покровска сейчас идут важнейшие бои, самые трудные бои. Вместе с тем, очевидно, что это одна из целей российской кампании. Конечно, трудно, конечно, хотелось бы, чтобы россияне там были остановлены как можно быстрее, но мы все понимаем, что… остановить их там - это большая задача с звездой."

Реклама

По его словам, возле города сконцентрировано большое количество окупантов. Волошин говорит, что такты войск РФ возле Покровска "это фактически тактика размена по количеству россиян на метр земли".

Сейчас важно удержать оккупационные войска к северу от города, "чтобы они не могли проводить дальнейшие наступательные действия".

Сейчас Покровск является основополагающей целью и точкой основного удара россиян. Именно на бои за этот город направлены все усилия.

"Он таким, в принципе, остается уже несколько лет. По крайней мере, в конце 2023-го россияне уже шли в Покровск точно, сейчас мы имеем середину 2025-го. Для них это важный пункт, который дал бы им возможность контроля над центральной Донетчиной. Поэтому, собственно, они все силы бросали туда".

Реклама

Напомним, разведка Великобритании сообщает о том, что россияне приблизились к окружению Покровска . Оккупационная армия на прошлой неделе совершила продвижение в направлениях вокруг города. Аналитики отметили «постепенные успехи» оккупантов к северо-востоку от Покровска, где они пытаются обойти и перерезать логистические маршруты и наземные линии связи.

Военный обозреватель Денис Попович заявляет, что ситуация на фронте обостряется. оккупанты имеют значительное численное преимущество и постепенно продвигаются вперед. По его словам, россияне продвинулись в районе вклинения между Покровском и Константиновкой, созданного еще весной.

Дата публикации 21:02, 01.08.25 Количество просмотров 49 Россияне хотят зажать Покровск "в клещи"! Ситуация на фронте сейчас