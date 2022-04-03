Вблизи российского Белгорода, недалеко от границы с Украиной, прогремели два взрыва — Reuters

Вблизи российского Белгорода, недалеко от границы с Украиной, прогремели два взрыва — Reuters

По информации очевидцев, взрывы были настолько мощными, что в домах в самом Белгороде раздавались окна.

Под Белгородом у границы с Украиной прогремели два взрыва. Как сообщили очевидцы, на которых ссылается Reuters, они произошли спустя несколько дней после того, как РФ обвинила ВСУ в нанесении удара по нефтебазе.

Причина взрывов пока не установлена. Один из свидетелей рассказал, что взрывы были настолько сильными, что выбили окна ее дома в Белгороде.

Как заявил глава Яковлевского городского округа Олег Медведев, инцидент произошел в Томаровке.

"Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы. Обломки осмотрели — они не представляют опасности, их увезли. Окружение уже убирают. Скоро движение будет полностью восстановлено. Ни жертв, ни разрушений нет", — отметил он.

Взрывы произошли через несколько дней после того, как министерство обороны России сообщило, что два украинских вертолета ударили топливную базу в городе, примерно в 35 км (22 мили) от границы с Украиной, после того, как утром в пятницу вошли в Россию на очень низкой высоте.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал взрыв на нефтебазе в российском Белгороде и обвинение РФ, что причиной взрыва стала атака украинских вертолетов.

Надр 1 апреля в российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе (фото, видео).

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