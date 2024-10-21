Вблизи Селидового оккупанты расстреляли двух пленных бойцов ВСУ — прокуратура

В Покровском районе россияне захватили в плен двух украинских военнослужащих и расстреляли их.

Вблизи Селидового Донецкой области российские захватчики расстреляли двух пленных украинских военных.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По информации прокуратуры, преступление произошло 18 октября 2024 года в 14:38. Оккупанты в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих.

Россияне, штурмовавшие лесопосадку вблизи г. Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", – отмечает Офис генпрокурора.

Ранее Офис генпрокурора установил имена 13 убитых военных, расстрелянных оккупантами на Покровском направлении.

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