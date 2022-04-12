Вблизи трассы Киев-Чернигов подорвался мужчина, наехавший на противотанковую мину (фото)

В результате взрыва водитель погиб на месте.

В Черниговской области 11 апреля местный житель взорвался на мине недалеко от трассы Киев-Чернигов. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Об этом информирует полиция области.

Известно, что 11 апреля 64-летний местный житель ехал по дороге из села Ладинка в направлении Красного. В деревне он увидел знакомых, решил остановиться и съехал с дороги на обочину. Там машина наехала на противотанковую мину. К сожалению, в результате взрыва водитель погиб на месте.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, патрульные полицейские, спецназовцы и взрывотехники.

По этому факту полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Полиция призывает граждан быть очень внимательными и осторожными. Особенно на территориях, временно находившихся в оккупации вражеских войск. Россияне оставили немало взрывных ловушек, заминированных участков и опасных предметов.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам возвращаться в населенные пункты только после того, как специалисты обследуют все дороги и здания. Не передвигайтесь там, где могут быть заминированы участки – это обочины, лесополосы, не распаханные поля. Если вы увидели подозрительный или взрывоопасный предмет – немедленно звоните в полицию или спасателей.

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