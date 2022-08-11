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Вблизи временно оккупированного Бердянска прогремели мощные взрывы: фото

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Вблизи временно оккупированного Бердянска прогремели мощные взрывы: фото

Фото: Риа Мелитополь

Вблизи временно оккупированного Бердянска Запорожской области 11 августа прогремели мощные взрывы.

Мощные взрывы слышали даже в окрестностях оккупированного Мариуполя.

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Взрывы раздались в окрестностях Бердянска, где расположены базы отдыха. Там дислоцировались российские оккупанты.

"Взрывная волна и громкий звук больше всех слышали жители удаленных микрорайонов со стороны Мариуполя", — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 11 августа на военном аэродроме "Зябровка" в Беларуси раздались взрывы. Мощные вспышки были видны даже в 20-25 километрах от эпицентра взрыва.

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