Вблизи временно оккупированного Бердянска прогремели мощные взрывы: фото

Вблизи временно оккупированного Бердянска Запорожской области 11 августа прогремели мощные взрывы.
Мощные взрывы слышали даже в окрестностях оккупированного Мариуполя.
Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".
Взрывы раздались в окрестностях Бердянска, где расположены базы отдыха. Там дислоцировались российские оккупанты.
"Взрывная волна и громкий звук больше всех слышали жители удаленных микрорайонов со стороны Мариуполя", — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 11 августа на военном аэродроме "Зябровка" в Беларуси раздались взрывы. Мощные вспышки были видны даже в 20-25 километрах от эпицентра взрыва.
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