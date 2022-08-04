Вблизи временно оккупированной Новой Каховки раздались взрывы и вспыхнул пожар: фото, видео

В четверг, 4 августа, вблизи временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области раздались взрывы.
После громких взрывов местные жители сообщают о пожаре.
Об этом сообщают херсонские телеграм-каналы.
Взрывы в Новой Каховке раздались ориентировочно в 16:30. В общей сложности украинцы слышали ориентировочно 12 взрывов.
Местные жители в телеграм-каналах сообщают, что после этого на месте случился пожар и виден дым.
Пока официально неизвестно, что случилось на месте происшествия.
Напомним, военный эксперт Михаил Самусь считает, что уничтожая группировку россиян на юге, Украина ежедневно приближает победу.
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