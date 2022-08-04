Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Вблизи временно оккупированной Новой Каховки раздались взрывы и вспыхнул пожар: фото, видео

Дата публикации
Просмотры
2954
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Вблизи временно оккупированной Новой Каховки раздались взрывы и вспыхнул пожар: фото, видео

Фото: телеграмм-каналы

В четверг, 4 августа, вблизи временно оккупированной Новой Каховки Херсонской области раздались взрывы.

После громких взрывов местные жители сообщают о пожаре.

Об этом сообщают херсонские телеграм-каналы.

Взрывы в Новой Каховке раздались ориентировочно в 16:30. В общей сложности украинцы слышали ориентировочно 12 взрывов.

Местные жители в телеграм-каналах сообщают, что после этого на месте случился пожар и виден дым.

Пока официально неизвестно, что случилось на месте происшествия.

Фото: телеграмм-каналы / ©
Фото: телеграмм-каналы

Напомним, военный эксперт Михаил Самусь считает, что уничтожая группировку россиян на юге, Украина ежедневно приближает победу.

Читайте также:

Беспокойное утро: в Николаеве снова взрывы

Беспокойное утро: в Николаеве снова взрывы
Следующая публикация