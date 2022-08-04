Вблизи временно оккупированной Новой Каховки раздались взрывы и вспыхнул пожар: фото, видео

После громких взрывов местные жители сообщают о пожаре.

Об этом сообщают херсонские телеграм-каналы.

Взрывы в Новой Каховке раздались ориентировочно в 16:30. В общей сложности украинцы слышали ориентировочно 12 взрывов.

Местные жители в телеграм-каналах сообщают, что после этого на месте случился пожар и виден дым.

Пока официально неизвестно, что случилось на месте происшествия.

Фото: телеграмм-каналы

Напомним, военный эксперт Михаил Самусь считает, что уничтожая группировку россиян на юге, Украина ежедневно приближает победу.

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