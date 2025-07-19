Вблизи Запорожской АЭС зафиксировали столб дыма: что известно (фото, видео)

Дым на ЗАЭС. Фото: @other_nikopol

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Возле Запорожской атомной электростанции 19 июля местные жители заметили большой столб дыма. В то же время на временно оккупированной части Запорожской области произошло масштабное отключение электроэнергии.

Об этом сообщили жители города Никополь в местных Telegram-каналах.

Впоследствии пророссийский коллаборационист Евгений Балицкий сообщил, что произошла авария, которую якобы уже ликвидировали. По его словам, подача электроэнергии восстанавливается поэтапно.

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По свидетельствам очевидцев, дым был виден с левого берега Днепра. При этом жители в комментариях отмечали, что даже после заявлений об «устранении последствий аварии», дым возле АЭС все еще не исчез.

По состоянию на 14:00 стало известно, что задымление постепенно уменьшается. Впрочем, что именно стало источником дыма — пока неизвестно. Также не установлено, горело ли непосредственно на территории атомной станции или за ее пределами.

Около 14:20 ситуацию прокомментировала Никопольская районная военная администрация.

«Горит лесополоса за пределами ЗАЭС и Энергодара — угрозы нет! Сообщаем: за пределами Запорожской атомной электростанции и города Энергодар горит лесополоса. Просим сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только проверенным официальным источникам. В случае появления новой информации — сообщим оперативно», — говорится в сообщении.

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Дим на ЗАЕС. Джерело: @other_nikopol

Дым на ЗАЭС. Фото: @other_nikopol

Напомним, в начале июля, оккупанты повредили линию электропередач, которая соединяет Запорожскую АЭС с украинской энергосистемой. По словам министра энергетики Германа Галущенко, это был уже восьмой блэкаут на станции.