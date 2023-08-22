Вблизи Запорожской АЭС зафиксированы взрывы и стрельба

Это уже не первый случай за последнюю неделю.

МАГАТЭ зафиксировало взрывы и стрельбу вблизи Запорожской АЭС. Это уже не первый случай за последнюю неделю.

Об этом сообщили в пресс-службе Международного агентства по атомной энергии.

"Подчеркивая потенциальные риски для АЭС, расположенной на передовой линии конфликта, команда МАГАТЭ продолжает сообщать о регулярных признаках военной активности в этом районе, иногда близко к объекту, а иногда немного дальше от него", — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские пилоты начали овладевать F-16 в Дании.

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