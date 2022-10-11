Вчера началась новая фаза войны России против Украины – посол Польши Цихоцкий

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий подчеркнул, что начавшаяся Путиным война направлена на то, чтобы уничтожить украинское государство, поставить его на колени и взять под свой контроль власть.

Такое заявление дипломат сделал в интервью RMF FM.

По его мнению, несмотря на новый этап войны в Украине ее стратегическая цель остается неизменной.

"Во-первых, украинцы с самого начала осознают, что это не война за отделение того или иного города. Цель — уничтожить украинское государство, поставить его на колени, взять власть, установить муртадов и то, что началось вчера — новая фаза войны, она новая с тактической точки зрения, но не стратегическая с точки зрения украинцев", — сказал Цихоцкий.

Посол призывает серьезно относиться к ядерным угрозам Путина. В этом контексте он считает, что международное сообщество должно прислать России четкий сигнал, что это предел, который нельзя переходить.

Напомним, аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ежак считает, что массированный ракетный удар по разным регионам Украины 10 октября является личным решением диктатора-президента Владимира Путина.

Военный эксперт Михаил Самусь предполагает, что за массированными ударами по Украине стоит группа российских террористов в составе председателя Чечни Рамзана Кадырова, новоназначенного командующего "спецоперации" Сергея Суровикина и руководителя ЧИК "Вагнера" Евгения Пригожина.

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