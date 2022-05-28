Вдохновленные продажей картины Примаченко за 500 тысяч долларов: в столице стартовал аукцион работ и других художников

Вдохновленные продажей картины Примаченко за 500 тысяч долларов: в столице стартовал аукцион работ и других художников

Благотворительный аукцион по продаже картин и скульптур в пользу украинских войск устраивают в столице.

На продажу выставлено более 20 работ, среди которых редкие картины Ивана Марчука, Марии Примаченко, Александра Ройтбурда. Некоторые полотна оценивают не менее 100 -150 тысяч долларов, говорится в ТСН.

В разбитой квартире волонтера Андрея Рымарука, в Буче, уцелели разве что стены, и единорожник дочери, где-то под завалами. Андрей жил на одной улице с художницей, шестидесятницей Любовью Паньченко, работу которой будет представлять на благотворительном аукционе.

В начале февраля ей исполнилось – 85. Две недели спустя Бучу оккупировали. Голод и волнение подорвало ее здоровье. «Врачи довольно долгое время боролись за ее жизнь, но к большому сожалению она 30 апреля покинула нас. Я считаю честью презентовать на аукционе именно ее работу», — говорит Андрей.

Картина является незаурядным, коллекционным экземпляром, как и все остальные выставившие на торги работы. «Аукцион исключительно с коллекционными произведениями, имеющими такое большое даже музейное значение. И современные работы известных художников как Анатолий Криволап, Александр Ротбурд, Роман Минин, есть и известные классики: Виктор Зарецкий, Алла Горская», — рассказывает искусствовед Михаил Власенко.

Всего на аукционе представлено 24 художественные работы, как картины, так и скульптуры. Часть вырученных средств пойдет на оснащение Центрального клинического госпиталя, но большинство – на обеспечение армии. На какие суммы рассчитывают – прогнозов не дают. Но уже знают, на что именно потратят. «Сейчас основной упор внимания сосредоточен на усилении аэроразведки. Для усиления эффективности работы западной артиллерии, которую мы получаем от партнеров. Также средства радиосвязи и много средств идет в разминирование, у саперов, в защитные костюмы, металлоискатели», — рассказывает директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Тарасу Чмуту представился случай популяризировать один из самых ценных лотов, работу Ивана Марчука — "Сад соблазна". Организаторы аукциона оценивают ее около 150 тысяч долларов. Кратную сотням тысяч долларов сумму за украинскую картину недавно удалось выручить волонтерам за работу Марии Примаченко внесли рекордные 500 тысяч долларов. На такую же сумму, надеется коллекционер Юрий Когутяк, удастся продать и три работы, которые он предоставил аукциону. «Неоднократно ставился вопрос или вообще уместно искусство во время войны. Ну и общий конценсус, общее мнение заключается в том, что наши воины дерутся в том числе и за это – право свободно творить. И мне кажется, сейчас настало именно то время, когда искусство должно уже возвращать долг», — убежден коллекционер Юрий Когутяк.

Благотворительный аукцион стартовал сегодня в 11, торги доступны в онлайн на сайте аукционного дома, в течение семи дней.

И хоть каждая представленная работа, есть достояние украинской культуры, а теперь может уехать за границу — здесь не унывают. Говорят: искусство будет жить, как страна, которую оно спасает.

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