Вдоль всей линии столкновения армия РФ обстреливает позиции ВСУ всеми средствами артиллерии и авиации — Генштаб

Практически вдоль всей линии столкновения РФ продолжает применять все средства артиллерии и авиацию для обстрелов позиций украинских войск и разрушать гражданскую и военную инфраструктуры.
Относительно ситуации в блокадном Мариуполе Генштаб ВСУ отмечает, несмотря на объявленный "режим тишины", враг возобновил обстрелы и штурмовые действия завода "Азовсталь".
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 9 мая.
"На временно захваченных территориях Украины противником продолжается проведение мероприятий административно-полицейского режима. Осуществлена имитация празднования так называемого дня победы для российских средств массовой информации в отдельных захваченных населенных пунктах", — говорится в сообщении.
Потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины.
Как сообщалось ранее, российские войска проводят наступательные действия на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.
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