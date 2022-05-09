Вдоль всей линии столкновения армия РФ обстреливает позиции ВСУ всеми средствами артиллерии и авиации — Генштаб

Вдоль всей линии столкновения армия РФ обстреливает позиции ВСУ всеми средствами артиллерии и авиации — Генштаб

Практически вдоль всей линии столкновения РФ продолжает применять все средства артиллерии и авиацию для обстрелов позиций украинских войск и разрушать гражданскую и военную инфраструктуры.

Относительно ситуации в блокадном Мариуполе Генштаб ВСУ отмечает, несмотря на объявленный "режим тишины", враг возобновил обстрелы и штурмовые действия завода "Азовсталь".

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 9 мая.

Также читайте ЕС может смягчить пакет санкций по экспорту российской нефти — СМИ

"На временно захваченных территориях Украины противником продолжается проведение мероприятий административно-полицейского режима. Осуществлена имитация празднования так называемого дня победы для российских средств массовой информации в отдельных захваченных населенных пунктах", — говорится в сообщении.

Потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины.

Как сообщалось ранее, российские войска проводят наступательные действия на востоке Украины с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.