Вдова актера-военного рассказала о выплате от государства 15 млн грн за гибель мужа на войне

Вдова известного актера-военного Алексея Хильского рассказала о помощи от государства за гибель мужа на войне.

Возлюбленный актрисы Надежды Хильской ушел из жизни в августе прошлого года. Артистка говорит, что уже стала получать помощь от государства. В частности, дочь Надежды Хильской получает пенсию из-за потери отца. Также и жене, и родителям погибшего защитника дается компенсация в размере 50% на коммунальные услуги. Правда, мама и папа Хильского пока эту компенсацию не получают.

"Уже несколько месяцев, как начала получать. Это пенсия на содержание ребенка и компенсация 50% за коммунальные услуги. Но родители Леши еще не получают, хотя вроде бы подавали все документы одновременно. Они живут в Каменском Днепропетровской области, может, у них как-то по-другому эта процедура происхожит. Потому что эта компенсация выплачивается на семью. Поэтому мне странно, что мы с Лерой получаем, а они - нет", - рассказала актриса в интервью kp.ua.

Надежда Хильская с дочерью и погибшим мужем / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

Также Надежда Хилиска начала получать выплаты в размере 15 миллионов гривен за гибель мужа на войне, эта сумма делится поровну с ней и дочерью и родителями Алексея. Как говорит актриса, деньги от государства не поступают все сразу. Сначала дается полтора миллиона, а затем ежемесячно будет выплачиваться остальная сумма.

"Они же не сразу все выплачиваются. Выплачиваются в течение нескольких лет. Сразу выплачивается полтора миллиона, а теперь ежемесячно нам выплачивают определенную сумму. И таким образом будут выплачивать, пока не выплатят всю. И эта сумма, как я уже сказала, делится на семью: половина — нам с Лерочкой, половина — родителям Леши", — призналась артистка.

Алексей Хильский / Фото: instagram.com/hilska_nadiya

Напомним, актер Алексей Хильский погиб на войне 17 августа в прошлом году. Жизнь защитника оборвалась при выполнении боевого задания. Ранее Надежда Хильская рассказывала, как переживает потерю мужа.

Читайте также: