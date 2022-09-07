Вдова бойца отдала сотни тысяч гривен из компенсации за его гибель на закупку самого необходимого для военных

Любимый Насте погиб на войне, она осталась одна с маленьким сыном, но нашла силы не только жить дальше, но и помогать другим защитникам.

Когда вдова бойца получила государственную компенсацию, большую часть денег она передала волонтерам для поддержки ВСУ. Благодаря этому донату у наших бойцов появились авто и тепловизоры, говорится в ТСН.

Муж Насти Михаил ушел на фронт 25 февраля, а через месяц его не стало. Ночью, когда орки убили мужа, женщина говорит, что они с сыном предчувствовали нехорошо. «Я ночь не спала, а со мной сын спал, ребенок ночью начал плакать и во сне кричать: «папа стой, не иди», «папа вава», – вспоминает вдова.

А уже с утра ей сообщили, Михаила убили. Учиться жить без него было очень сложно, признается женщина. Кроме моральной боли, нужно было самостоятельно приводить маленький домик, который с мужем успели приобрести до войны. Впрочем, первое, что сделала женщина, когда получила денежную компенсацию как вдова бойца, часть денег передала на нужды ВСУ. Чтобы спасти другим защитникам жизнь – она отдала 350 тысяч гривен.

Волонтер Анжелика Кирсанова имеет немало запросов от военных. Больше всего, говорит, ребята просят тепловизоры. На деньги, которые дала Анастасия, их закупят сразу на несколько подразделений. «350 тысяч гривен – это очень большая сумма. К сожалению, эти средства пришли к ней таким образом, но благодаря этим средствам будет закрыто очень много запросов», – говорит волонтер.

На деньги Насте еще и удалось закупить машину на передовую. Владелец машины, узнав историю Анастасии, сбросил половину стоимости автомобиля.

Через несколько дней авто и тепловизоры отправятся на фронт. Вдова бойца надеется: ее вклад приблизит победу.

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