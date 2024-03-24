"Вдовцы", "многодетные" родители и маршруты на гугл-картах: как мужчины бегут от мобилизации и войны

В Украине чуть ли не каждый день появляются новости о задержании уклонистов при попытке незаконного пересечения границы.

Начальница пресс-службы Чопского пограничного отряда на Закарпатье Елена Трачук говорит, что с 24 февраля 2022 года до 21 марта 2024-го пограничники задокументировали и ликвидировали 27 каналов незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины. Кроме того, всего за период полномасштабного вторжения задержали 39 организаторов и 32 пособников.

Об этом она рассказала изданию "Эспрессо.Запад".

Елена Трачук напомнила, что в Украине пока не предусмотрена уголовная ответственность за попытку незаконного пересечения границы. За решетку отправляют только переправщиков. Поэтому мужчины, которым не удалось пересечь границу с первого раза, предпринимают вторую или даже третью попытку.

По ее словам, организаторам таких схем живется довольно неплохо, и они даже не пытаются бежать из Украины. Переправителями часто становятся таксисты, подвозящие людей к границе.

"Недавно мы разоблачили такого. Мужчина общался с пассажирами и если замечал, что это выходцы из восточных регионов, предлагал, что подвезет к границе, покажет, куда идти, чтобы попасть в другую страну. За это брал 2500 долларов США", — рассказала начальница пресс-службы Чопского пограничного отряда.

Иногда уклонистам помогают несовершеннолетние, ведь они не несут уголовной ответственности.

Маршруты на гугл-картах

Она вспомнила случай, когда пограничники задержали харьковчанина и полтавчанина, пытавшихся пересечь границу со Словакией, однако в итоге они оказались на дереве, откуда их доставали спасатели.

Так, мужчины приехали на Закарпатье, дождались темноты и пошли по тому маршруту, который построили самостоятельно по гугл-картам. Дойдя за пределы населенных пунктов, увидели, что там все в воде.

Когда они поняли, что самостоятельно оттуда не выберутся, позвонили по номеру экстренной помощи.

Трагический случай произошел на территории отделения пограничной службы "Княгиня", расположенного в горах. Здесь пограничный наряд, патрулировавший местность, нашел обессиленного мужчину, который уже не мог двигаться и просто лежал на земле.

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Мужчина пытался добраться до Чехии, но сбился с пути. Когда преодолевал скалы, он не смог удержаться, упал и катился 400 метров.

Обессиленного мужчину обнаружил наряд пограничников. Его сразу накормили и напоили. После того, как "скорая" забрала его в больницу, у мужчины обнаружили обморожение ног.

По словам Елены Трачук, чтобы найти правонарушителей, пограничникам помогают служебные собаки, часто применяют БПЛА, а вечером тепловизоры. Также поднимают вертолеты.

Летом 2022 года одного из беглецов обнаружили за дверью туалета поезда. Как установили позже, правонарушитель пробрался в вагон, пока поезд находился в месте отстоя железнодорожной станции.

Пассажир планировал выехать за пределы Украины вне контроля и таким образом избежать мобилизации.

"Вдовцы" и "многодетные родители"

В начале вторжения России пограничники задержали киевлянина с двумя детьми в пункте пропуска "Малый Березный". Когда его документы проверяли, мужчина рассказал, что самостоятельно воспитывает двух сыновей в связи со смертью жены.

Однако документы были подделаны – "вдовцу" отказали в пересечении границы.

Елена вспоминает еще одну историю: один человек предоставил документ якобы многодетный отец, имеет троих детей, и использовал это как основание, чтобы выехать за пределы Украины.

"Эти документы инспекторы начали изучать. Оказалось, что его дети являются гражданами Таджикистана. Сам мужчина тоже был такой же внешности, объяснил, что когда жил на территории Таджикистана, женился на украинке, приобрел наше гражданство и остался жить здесь. Когда мы спросили, где живут дети, он объяснил, что дети также в Таджикистане, они не отказывались от гражданства. Однако там они живут с другими двумя его супругами – у них это разрешено законодательством".

Инспекторы установили, что документы были подделаны. Когда бумаги проверяли специальной техникой, обнаружили, что там был текст, исправленный химическим путем, а поверх нанесен новый текст. То есть, сами бланки были оригинальны, но на них нанесены другие данные.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Павлюк объяснил высказался о мобилизации в Украине и скандалах с представителями ТЦК и СП.

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