Вдребезги разбита 72 бригада РФ в районе Андреевки: как это повлияет на боеспособность ВСУ на Бахмутском направлении

Во время освобождения Андреевка ВСУ уничтожили полностью 72 отдельную мотострелковую бригаду РФ, включая три комбата. После таких потерь бригада потребует серьезного восстановления, которое займет длительное время. Однако во вражеской армии есть ресурсы для того, чтобы дальше пытаться останавливать наступление украинской армии.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Почему Россия отправляет на передовую старших офицеров

“Сколько лет нужно для того, чтобы подготовить высокопрофессионального командира батальона? 4-5 лет военного училища, затем продвижение по службе не менее 7 лет, чтобы офицер приобрел навыки и получил соответствующий опыт. Соответственно ликвидация как минимум трех командиров подразделений из состава этой бригады — хороший результат», — говорит эксперт.

Он свидетельствует о том, что Россия вынуждена направлять на передовую, непосредственно на линию боевого столкновения, своих старших офицеров. Это происходит из-за того, что не хватает младших командиров, уровень мотивации российских военнослужащих крайне низок и высшие военные чиновники и должностные лица вынуждены личным примером демонстрировать те или иные возможности прямо на поле боя», — продолжил он.

Как Россия будет восстанавливаться после потерь

Безусловно, считает Селезнев, после таких потерь, скорее всего, подразделения той же бригады будут выведены вглубь тыла противника, чтобы провести мероприятия по восстановлению и проведению определенных ротационных мероприятий.

“Это логично. Эта бригада потрепала и времени для восстановления соответствующих возможностей им потребуется достаточно много. Мы должны понимать, что резервы у российской армии еще не малы”, — отметил эксперт.

Достаточно ли у РФ ресурсов

На днях появилась информация от начальника прессслужбы Восточной группировки войск Ильи Евлаша по поводу того, что 52 тысячи российских военных сосредоточены на Бахмутском направлении. Это не малое количество человеческих ресурсов, а, соответственно, и техники, вооружения и боеприпасов», — отметил он.

Все эти ресурсы во вражеской армии есть для того, чтобы дальше пытаться останавливать наступление украинской армии. Потому война продолжается. Я думаю, что и сентябрь, и как минимум первая декада октября будет достаточно динамичной в плане активных боевых действий прямо на поле боя», — резюмировал Селезнев.

Напомним, освобождение села Андреевка открывает дорогу на оцепление Бахмута. Об этом сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

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